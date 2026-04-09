Непредвидими сблъсъци на 1/4-финалите в Лига Европа

  • 9 апр 2026 | 06:30
  • 1287
  • 0
Днес ще се изиграят три мача от четвъртфиналите в Лига Европа. Програмата от тази фаза на турнира беше открита снощи с двубоя между Брага и Бетис в Португалия, завършил 1:1.

Фрайбург посреща Селта в опит да вземе аванс и за първи път в историята си да се класира на полуфинал в еврпейските клубни турнири. Германският тим е в добра форма, въпреки че през уикенда претърпя драматична загуба от Байерн (Мюнхен) в Бундеслигата, след като до 81-вата минута водеше с 2:0. Селта също има амбиции да продължи напред. В предишните два кръга галисийци елиминираха ПАОК и Лион.

Порто ще е домакин на Нотингам Форест. "Драконите" са начело в португалското първенство, но през уикенда допуснаха грешна стъпка среу Фамаликао (2:2). За Нотингам Форест приоритет е да оцелее в Премиър лийг. В Лига Европа тимът често излиза без някои от титулярите си, но въпреки това с лекота стигна до четвъртфиналите.

Много интересен сблъсък ще има и на "Ренато Дал'Ара", където Болоня излиза срещу Астън Вила. Италианците са костелив орех и в предишния кръг отстраниха Рома след драматичен реванш на "Олимпико". Астън Вила преследва класиране в топ 4 в Премиър лийг, но гледа сериозно и на представянето си в Лига Европа, където е фаворит номер 1 на букмейкърите.

