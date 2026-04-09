Фрайбург изнесе футболна лекция на Селта

Фрайбург докосва исторически първи полуфинал в европейските клубни турнири. Отборът на Юлиан Шустер срази с 3:0 Селта в двубой от четвъртфиналите на Лига Европа и ще отпътува с повишено самочувствие за реванша във Виго след седмица.

Ветеранът Винченцо Грифо откри в 10-ата минута, а в 32-рата Ян-Никлас Бесте завърши хубава атака на домакините с втори гол. Третото попадение за Фрайбург беше дело на Матиас Гинтер с глава в 78-ата минута.

Фрайбург стартира много мощно и в началото не позволяваше на съперника си да премине централната линия. Игор Матанович пропусна ранен шанс да открие резултата, като закъсня със стотни от секундата да засече ниско центриране от левия фланг. В 10-ата минута Йохан Манзамби подаде на Винченцо Грифо и легендата на домакините опъна мрежата с премерен изстрел от границата на наказателното поле. Попаденито беше под номер 107 за 34-годишния халф с екипа на Фрайбург.

В следващите минути германският тим привидно даде инициативата на гостите, но те не сътвориха абсолютно нищо в офанзивен план. След половин час игра Фрайбург удвои аванса си. Матанович комбинира с Ян-Никлас Бесте и той отблизо разстреля Йонуц Раду. Малко по-късно домакините бяха близо и до трето попадение, но Манзамби нацели гредата.

Старши треньорът на Селта Клаудио Хиралдес потърси някаква промяна с включването в игра на Фер Лопес и Йонес Ел-Абделауи, но галисийци бяха все така предвидими в действията си и не намираха начин да изненадат отбраната на Фрайбург. Домакините използваха всяка възможност за контраатаки и няколко пъти само липсата на прецизност при последния пас им попречи да изведат човек на стрелкова позиция.

В играта на Селта не се получаваше нищо. Четвърт час преди края на терена се появи и неостаряващият Яго Аспас, но пред него не се откриха никакви шансове да покаже головия си нюх. В 78-ата минута Бесте центрира от корнер, а Матиас Гинтер скочи най-високо в наказателното поле и оформи убедителния успех на домакините.

Малко преди изтичането на редовното време Селта все пак създаде голово положение. Фер Лопес се измъкна от бранителите на Фрайбург след центриране от фланга, но направи по-трудното и прати топката в аут.

В ответната атака резервата Лукас Хьолер можеше окончателно да сложи край на интригата около крайния победител. Нападателят се откъсна в наказателното поле, но Йонуц Раду съумя да избие в корнер и да спсаи тима си от още по-тежка загуба.

Снимки: Gettyimages