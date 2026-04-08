Гол с пета не стигна за победа на Брага в иберийския сблъсък с Бетис

Иберийският сблъсък между Брага и Бетис не излъчи победител, а двата тима завършиха 1:1 в първи четвъртфинален мач от Лига Европа. Флориан Грилич даде преднина на португалците още в 5-ата минута с красив гол с пета, но през втората част севилският тим изравни с попадение на Кучо Ернандес от дузпа в 62-рата минута.

Така изходът на срещата ще се реши след седмица в реванша в Испания. Победителят от двойката ще срещне на полуфиналите продължилия напред измежду Фрайбург и Селта.

Брага започна много активно двубоя и имаше шанс да открие още в 3-ата минута. Тогава звездата на домакините Рикардо Орта излезе в чиста позиция срещу стража на Бетис Пау Лопес но стреля в тялото му. Само две минути по-късно обаче португалците излязоха напред. След корнер и подаване на близка греда на Диего Родригеш към Флориан Грилич, австрийският национал отигра изключително находчиво и красиво се разписа с пета - 1:0 за Брага.

Малко след това изравнително попадение на Марк Бартра бе отменено заради засада. В 26-ата минута пък дойде най-добрата ситуация за гостите дотук, когато Ез Абде бе изведен отлично, но вратарят на Брага Лукаш Хорничек се намеси добре. Десетина минути по-късно пак чешкият страж направи решаващо спасяване и изби опасен удар с глава на Кучо Ернандес.

След почивката Грилич можеше да вкара втория си гол в срещата, но Пау Лопес спаси опасния му далечен изстрел. В 60-ата минута обаче Бетис получи дузпа, след като Ез Абде бе фаулиран грубо от Жеан Горби в наказателното поле на Брага. От бялата точка Кучо Ернандес бе абсолютно безкомпромисен и изравни - 1:1. След това двата тима започнаха да играят на сигурно и опасните ситуации пред двете врати почти изчезнаха. Едва към края на двубоя Антони можеше да донесе победния гол за Бетис, но ударът му мина с малко встрани.

