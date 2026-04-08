Каталин Иту :Искам да благодаря на отбора, който винаги е зад мен

Звездата на Локомотив (Пловдив) Каталин Иту говори след равенството 1:1 с Ботев (Пловдив) в дербито от 29-ия кръг на efbet Лига.

Ботев и Локомотив решиха дербито на Пловдив за едно полувреме

"Искам да благодаря на отбора, който винаги е зад мен. Бях контузен, но сега съм добре и съм мотивиран да покажа, че съм добър футболист. Подготвихме се на ниво за този мач. Бяхме много мотивирани. Нашата цел е да се класираме за Европа. Може да се случи, защото работим всеки ден за тази цел.



Това е първият ми гол в това дерби. Много съм щастлив. Благодаря на всички съотборници, които ми помогнаха да го направя", заяви звездата на Локомотив.