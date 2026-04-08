Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  БФС наказа титуляр на ЦСКА два часа преди мача с Монтана, няма да играе днес

БФС наказа титуляр на ЦСКА два часа преди мача с Монтана, няма да играе днес

  • 8 апр 2026 | 15:58
  • 6479
  • 2
Слушай на живо
Слушай на живо: Монтана - ЦСКА

Дисциплинарната комисия към БФС обяви, че крилото на ЦСКА Мохамед Брахими няма право да играе в днешното гостуване на тима срещу Монтана. Причината е, че футболистът е с пет жълти картона и трябва да изтърпи санкция от един двубой. Първаначално Брахими не бе санкциониран и поради тази причина той попадна в групата на Христо Янев за тази среща. Оказа се обаче, че от комисиите във футболния съюз са забравили да внесат един от картоните и днес са коригирали грешката.

Наказан ли е Брахими за мача с Монтана? Вижте ситуацията, която внася смут

Ето какво четем по този казус на сайта на БФС:

"БЪЛГАРСКИ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ

Дисциплинарна комисия

Решения  -  08.04.2026 г.

Съдийската комисия /СК/ при БФС сезира Дисциплинарната комисия /ДК/ при БФС, че в 8 – ми кръг на ППФЛ /efbet Лига/  в електронното първенство не е вписан жълт картон на Мохамед Амин Брахими – състезател на ПФК „ЦСКА“ София.

Предвид горното ДК препоръчва на СК да бъде вписан по служебен път наказателния картон по надлежния ред.

За получен пети жълт картон в срещата от 28 кръг  на ППФЛ /efbet Лига/ с  ПФК „Берое“, ДК наказва  Мохамед Амин Брахими – състезател на ПФК „ЦСКА“ София със спиране на състезателни права за една среща и глоба в размер на127.82 евро.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Мустафа Сангаре ще радва феновете на Левски преди двубоя с Арда

Мустафа Сангаре ще радва феновете на Левски преди двубоя с Арда

  • 8 апр 2026 | 11:33
  • 1887
  • 5
Струмска слава със сериозни кадрови проблеми преди дербито

Струмска слава със сериозни кадрови проблеми преди дербито

  • 8 апр 2026 | 11:04
  • 678
  • 0
Пирин (Разлог) без капитана си срещу дубъла на Левски

Пирин (Разлог) без капитана си срещу дубъла на Левски

  • 8 апр 2026 | 10:59
  • 659
  • 0
Емо Спасов останал крайно разочарован от Хуан Переа

Емо Спасов останал крайно разочарован от Хуан Переа

  • 8 апр 2026 | 10:57
  • 1622
  • 2
Кадрови проблеми в Спартак (Плевен) преди мача със Севлиево

Кадрови проблеми в Спартак (Плевен) преди мача със Севлиево

  • 8 апр 2026 | 10:44
  • 498
  • 0
Бислимов: Ако спечелим, ще е голяма крачка към спасението

Бислимов: Ако спечелим, ще е голяма крачка към спасението

  • 8 апр 2026 | 10:38
  • 792
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес: Боли, когато работиш 24/7 и после трябва да играеш на терен, като в Добрич

Веласкес: Боли, когато работиш 24/7 и после трябва да играеш на терен, като в Добрич

  • 8 апр 2026 | 15:10
  • 7216
  • 48
ЦСКА ще загравя за дербито с Левски с гостуване на Монтана

ЦСКА ще загравя за дербито с Левски с гостуване на Монтана

  • 8 апр 2026 | 06:45
  • 17110
  • 82
Убийствен интерес за мача на Везенков в България! Продадоха се над 10 000 билета

Убийствен интерес за мача на Везенков в България! Продадоха се над 10 000 билета

  • 8 апр 2026 | 12:04
  • 5737
  • 11
Барселона и Атлетико отново се сблъскват, но този път в ШЛ

Барселона и Атлетико отново се сблъскват, но този път в ШЛ

  • 8 апр 2026 | 10:17
  • 6124
  • 41
Ливърпул ще търси отмъщение в дома на европейския клубен шампион

Ливърпул ще търси отмъщение в дома на европейския клубен шампион

  • 8 апр 2026 | 10:42
  • 4736
  • 10