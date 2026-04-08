БФС наказа титуляр на ЦСКА два часа преди мача с Монтана, няма да играе днес

Дисциплинарната комисия към БФС обяви, че крилото на ЦСКА Мохамед Брахими няма право да играе в днешното гостуване на тима срещу Монтана. Причината е, че футболистът е с пет жълти картона и трябва да изтърпи санкция от един двубой. Първаначално Брахими не бе санкциониран и поради тази причина той попадна в групата на Христо Янев за тази среща. Оказа се обаче, че от комисиите във футболния съюз са забравили да внесат един от картоните и днес са коригирали грешката.
Наказан ли е Брахими за мача с Монтана? Вижте ситуацията, която внася смут
Ето какво четем по този казус на сайта на БФС:
"БЪЛГАРСКИ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ
Дисциплинарна комисия
Решения - 08.04.2026 г.
Съдийската комисия /СК/ при БФС сезира Дисциплинарната комисия /ДК/ при БФС, че в 8 – ми кръг на ППФЛ /efbet Лига/ в електронното първенство не е вписан жълт картон на Мохамед Амин Брахими – състезател на ПФК „ЦСКА“ София.
Предвид горното ДК препоръчва на СК да бъде вписан по служебен път наказателния картон по надлежния ред.
За получен пети жълт картон в срещата от 28 кръг на ППФЛ /efbet Лига/ с ПФК „Берое“, ДК наказва Мохамед Амин Брахими – състезател на ПФК „ЦСКА“ София със спиране на състезателни права за една среща и глоба в размер на127.82 евро.