Панайотов: Беше много важно да вземем тези три точки

Героят за ЦСКА Петко Панайотов говори след трудната победа с 1:0 над Монтана в двубой от 29-ия кръг на efbet Лига. Попадението бе реализирано именно от талантливия халф на "червените".

"Беше много важно да вземем тези три точки. Не беше лесно, но накрая се поздравихме с победата, което е най-важното. Тази победа ще ни даде самочувствие. Надявам се и в следващия мач да се поздравим с трите точки.



Феновете са нашият 12-и игра. Те винаги ни помагат. Много им благодарим за подкрепата", заяви героят за "червените".