Убийствен интерес за мача на Везенков в България! Продадоха се над 10 000 билета

Интересът за мача от 37-ия кръг на Евролигата между Апоел Тел Авив и Олимпиакос, където играе българската баскетболна звезда Александър Везенков е убийствен, научи Sportal.bg.

Големият сблъсък от "турнира на богатите" ще се изиграе утре (9 април) от 19:30 часа в столичната зала "Арена София", а до момента са продадени рекорден брой билети за баскетболен мач в България - над 10 000.

Вероятно, заради засиления интерес утре ще бъдат отворени за продажба още от секторите в спорното съоръжение, тъй като в момента са останали единични бройки от билетите.

Александър Везенков и неговите съотборници от гръцкия гранд пристигат днес в София, като се очаква с тях да бъдат и голям брой фенове на Олимпиакос, които ще подкрепят с пълни сили своите любимци утре в София.

Междувременно не пропускайте да опитате късмета си и да играете в нашите игри (по-долу), от които можете да спечелите екип на Везенков от Олимпиакос!

