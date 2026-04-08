България U16 изпусна аванс от два гола и отстъпи на ЮАР след дузпи

България U16 загуби последния си двубой от Турнира за развитие на УЕФА провел се в Бояна. "Лъвчетата" отстъпиха след изпълнение на дузпи от ЮАР с 3:4 и равенство 2:2 в редовното време.Точен за нашите беше Николай Неделчев на два пъти в 62-ата и 75-ата минута, а за ЮАР отбелязаха Макоба в 80-ата и Матежи в 84-ата.

В началните минути двата отбора си размениха по едно опасно положение. Около средата на първото полувреме Петър Петров получи добро подаване зад защитата, но стреля над вратата, след като преодоля съперник. Малко по-късно той изведе резервата Илков, който не успя да преодолее вратаря и се стигна до корнер.Българите продължиха да създават положения. Неделчев излезе очи в очи със стража, но стреля встрани. В края на полувремето Динев отправи опасен удар от фал, но вратарят спаси и почивката дойде при 0:0.

През второто полувреме „лъвчетата“ започнаха активно, но Митрушев пропусна добра възможност. Малко преди изтичането на час игра ЮАР организира опасна атака, при която техен играч преодоля вратаря, но топката бе изчистена. България отговори с опасен удар с глава на Сираков.В 62-ата минута България поведе — Николай Неделчев проби отляво и с мощен удар вкара за 1:0. В 71-вата минута ЮАР беше близо до изравняване, но ударът им срещна гредата. Малко след това Неделчев пропусна добра възможност за втори гол след пас на Петров, но веднага след това поправи грешката си при корнера и вкара за 2:0. В 80-ата минута ЮАР намали чрез Тобанг Макоба, а в 84-ата Матенжи изравни след пробив отдясно.

Така се стигна до дузпи, при които България пропусна два пъти, а ЮАР само веднъж и спечели мача. Така възпитаниците на Светослав Петров записаха две победи и една загуба в Турнира за развитие на УЕФА.