България U16 измъкна драматична победа над Грузия след дузпи в турнира на УЕФА

  • 6 апр 2026 | 17:20
Националният отбор на България до 16 години постигна изключително драматична победа над Грузия във втората си среща от турнира за развитие на УЕФА. „Лъвчетата“ стигнаха до успеха след изпълнение на дузпи, след като редовното време завърши при резултат 2:2. Двубоят започна по-добре за състава на Грузия, който откри резултата още в 10-ата минута. Българският тим реагира бързо и в 20-ата минута получи възможност да изравни от дузпа, но Калоян Недев пропусна от бялата точка. Грузинците продължиха да бъдат опасни и в 31-ата минута бяха близо до второ попадение, но отлична намеса на българския вратар запази минималната разлика. Все пак, в 43-ата минута грузинциете удвоиха преднината си, оттегляйки се на почивка при 2:0.

След паузата селекционерът Светослав Петров предприе промени, които дадоха бърз ефект. Още в 47-ата минута Александър Сираков намали резултата и върна надеждите на българския тим. До края на срещата „лъвчетата“ наложиха сериозен натиск и в дълбокото добавено време стигнаха до изравняване. В 95-ата минута отново Сираков бе точен, оформяйки крайното 2:2 и пращайки мача към изпълнение на дузпи.

При наказателните удари българските футболисти показаха железни нерви и реализираха всичките си пет изпълнения. Грешка на грузинския състав при четвъртата дузпа се оказа решаваща и донесе победата на България. Така младите национали записаха ценен успех в турнира и демонстрираха характер, обръщайки развоя на мача след изоставане от два гола.

Още от БГ Футбол

Ботев (Пловдив) започва кампания за изграждане на паметник на легендата Георги Славков

Ботев (Пловдив) започва кампания за изграждане на паметник на легендата Георги Славков

  • 6 апр 2026 | 12:30
  • 2175
  • 2
Феновете на ЦСКА ще плащат по 5 евро, за да гледат гостуването на Монтана

Феновете на ЦСКА ще плащат по 5 евро, за да гледат гостуването на Монтана

  • 6 апр 2026 | 11:40
  • 1039
  • 0
Обявиха една от контролите на България - ето срещу кого и къде ще играем през юни

Обявиха една от контролите на България - ето срещу кого и къде ще играем през юни

  • 6 апр 2026 | 11:14
  • 18895
  • 40
Левски обяви програмата до мача с Арда

Левски обяви програмата до мача с Арда

  • 6 апр 2026 | 10:34
  • 1496
  • 8
Бешикташ напира за Майкон

Бешикташ напира за Майкон

  • 6 апр 2026 | 09:57
  • 6590
  • 9
Добра новина за Левски - Сангаре се приближава до завръщане

Добра новина за Левски - Сангаре се приближава до завръщане

  • 6 апр 2026 | 09:30
  • 13143
  • 20
Септември (Сф) 0:0 Ботев (Вр), приятно време, но голове няма

Септември (Сф) 0:0 Ботев (Вр), приятно време, но голове няма

  • 6 апр 2026 | 17:00
  • 2386
  • 5
Ето какви отбори от свои юноши могат да съберат Славия, Ботев (Пд), Черно море и Септември (Сф)

Ето какви отбори от свои юноши могат да съберат Славия, Ботев (Пд), Черно море и Септември (Сф)

  • 6 апр 2026 | 17:20
  • 1715
  • 0
Какво се случи с 25 африканци, които минаха през Ботев

Какво се случи с 25 африканци, които минаха през Ботев

  • 6 апр 2026 | 16:22
  • 5896
  • 5
Обявиха една от контролите на България - ето срещу кого и къде ще играем през юни

Обявиха една от контролите на България - ето срещу кого и къде ще играем през юни

  • 6 апр 2026 | 11:14
  • 18895
  • 40
Футболистът, който изчезва, когато Левски има нужда

Футболистът, който изчезва, когато Левски има нужда

  • 6 апр 2026 | 14:49
  • 17668
  • 28
Весела Лечева: Станка Златева, Белчо Горанов и Пламен Кръстев продължават да съдят БОК

Весела Лечева: Станка Златева, Белчо Горанов и Пламен Кръстев продължават да съдят БОК

  • 6 апр 2026 | 14:11
  • 6357
  • 6