България U17 удари Литва и продължава да мечтае за Европейското

Юношеският национален отбор на България до 17 години спечели убедително с 3:0 в решителен мач за първото място в група В2 на Лига В от евроквалификациите. Головете на стадион "Георги Бенковски" в Пазарджик вкараха Виктор Бейков (1), Максимилиан Лазаров (66) и Калоян Деянски (84).

Първи и много важен успех за България U17 в европейските квалификации

Така тимът на селекционера Светослав Петров спечели групата с актив от 7 точки и се класира за следващата фаза. Втори остана отборът на Литва с 4 пункта. Азербайджан остана на трето място, въпреки че не загуби нито един мач - записа три равенства. Последен е Малта с една точка.

Още в първата минута нашите момчета поведоха след центриране от корнер. Иван Филипов намери Виктор Бейков, който засече с реализира за 1:0.

Вторият гол за нашите падна в 66-ата минута. Тогава Андрей Грозданов получи отлична асистенция и успя да удвои аванса на “лъвчетата”.

Шест минути преди края бранител на Литва не успя да пресече подаване на капитана Николай Попов и резервата Калоян Деянски излезе очи в очи с вратаря на Литва, след което майсторски го преодоля с 0:3.