Първи и много важен успех за България U17 в европейските квалификации

Националният отбор на България до 17 години победи Малта U17 с 1:0 във втория си мач от европейските квалификации от група В2. Двубоят се проведе на стадион "Христо Ботев" в Пловдив.

Селекцията на Светослав Петров доминира през целия мач и показа активна игра, като създаде добри положения пред вратата на съперника. В 29-aта минута Виктор Добрев шутира, но Табон улови, а след това Ястиян Георгиев стреля в атака, но вратарят на малтийците изби в корнер. 

Голът в българския актив дойде в 33-тата минута след точен удар на Андрей Грозданов. Изстрел на Ястиян Георгиев се отби в гредата, а топката се върна към Грозданов, който с глава откри резултата - 1:0. 

Преди края на първото полувреме Виктор Добрев създаде реална опасност пред вратата на Табон, който успя да улови. В началото на втората част Джейдън Рое стреля, но ударът му беше спасен от Здравков.

В другия мач от нашата група днес, Литва и Азербайджан завършиха при нулево равенство. Квалификацията завършва в понеделник, когато "лъвчетата" ще играят срещу Литва в Пазарджик, а Азербайджан и Малта ще се изправят един срещу друг на "Колежа".

