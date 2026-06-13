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В Несебър определиха старта, договориха контроли

  • 13 юни 2026 | 07:55
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В Несебър определиха старта, договориха контроли

На 22 юни, едноименният тим на Несебър започва подготовката си за предстоящия сезон на Втора лига. Тренировъчният процес ще се проведе на местната база. Планира се, отбора да изиграе седем приятелски срещи. Пет вече са договорени.

Програмата за контролите:

27 юни: НесебърЧерноморец (Бургас)

1 юли: НесебърЛудогорец II (Разград)

4 юли: НесебърБерое (Стара Загора)

8 юли: НесебърСпартак (Варна)

11 юли: НесебърНефтохимик (Бургас)

15 юли: Несебър – очаква се потвърждение от съперник

18 юли: Несебър – очаква се потвърждение от съперник

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