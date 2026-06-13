В Несебър определиха старта, договориха контроли

На 22 юни, едноименният тим на Несебър започва подготовката си за предстоящия сезон на Втора лига. Тренировъчният процес ще се проведе на местната база. Планира се, отбора да изиграе седем приятелски срещи. Пет вече са договорени.

Програмата за контролите:

27 юни: Несебър – Черноморец (Бургас)

1 юли: Несебър – Лудогорец II (Разград)

4 юли: Несебър – Берое (Стара Загора)

8 юли: Несебър – Спартак (Варна)

11 юли: Несебър – Нефтохимик (Бургас)

15 юли: Несебър – очаква се потвърждение от съперник

18 юли: Несебър – очаква се потвърждение от съперник

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