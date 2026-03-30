Светослав Петров: Призовавам всички към търпение, повече позитивност и да адмирираме нашите млади футболисти

Селекционерът на България U17 Светослав Петров говори след победата на родния тим над Литва. “Лъвчетата” се победиха с 3:0 и се класираха за следващата фаза на квалификациите за Европейското.

“От резултатите съм доволен, но имаше моменти в другите мачове срещу Малта и Азербайджан, в които трябваше да подходим по-разумно. Да вкараме голове, за да не бъде във финала да си решим класирането. Разочарован съм от квалификациите, които бяха в Словакия. Този отбор има потенциал и футболисти, които имаха качества. Искам да призова всички към търпение, повече позитивност и да адмирираме нашите млади български футболисти. Прекалено много сме негативни. Няма я тази подкрепа, от която те имат нужда”, заяви Петров.