България U16 стартира с победа в турнира за развитие на УЕФА

Националният отбор на България до 16 години започна по отличен начин участието си в турнира за развитие на УЕФА, след като надделя с минималното 1:0 над Косово в първия си двубой. Единственото попадение в срещата реализира Петър Петров, който се превърна в герой за „лъвчетата“ с късен гол в заключителните минути.

Състав и програма на България U16 за предстоящия Турнир за развитие на УЕФА

През първото полувреме двата отбора действаха предпазливо, като чистите голови положения липсваха. В 45-ата минута Виктор Цaнков бе близо до откриване на резултата, но ударът му бе спасен от вратаря на Косово.

Натискът на българите продължи и в 56-ата минута Денислав Костов получи отлична възможност, но не успя да намери целта, пращайки топката над напречната греда. Малко по-късно и Васил Кирoв се озова на добра позиция, но също не успя да реализира.

Все пак до гол се стигна в 86-ата минута, когато след отлично центриране от корнер Петър Петров се извиси и с глава донесе победата за България.

С този успех младите национали поставят силно начало в надпреварата. В следващия си мач на 6 април България ще се изправи срещу Грузия, а на 8 април ще премери сили с Южна Африка.