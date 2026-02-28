Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Кифисия
  3. Петков и Кифисиа удължиха добра серия

Петков и Кифисиа удължиха добра серия

  • 28 фев 2026 | 22:13
  • 393
  • 0
Петков и Кифисиа удължиха добра серия

Българинът Алекс Петков изигра цял мач при победата на своя Кифисия с минималното 1:0 срещу тима на Левадиакос в среща от 23-тия кръг на гръцката Супер Лига. Благодарение на успеха си съставът на родния защитник запази шансовете си да се класира за втората плейофна група след края на редовния сезон, където отборите се борят за участие в Лигата на конференциите.

Единственият гол в срещата падна още в 13-тата минута, когато се разписа Якуб Покорни.

Петков все още не е разкрил головата си сметка за Кифисия, а това бе деветият му мач от началото на кампанията. Междувременно той днес си изкара жълт картон в 85-ата минута, а това е третото официално предупреждение за него до този момент.

Това беше четвърти пореден мач, в който Кифисия не загуби. Петков и компания ще опитат да увеличат серията си в следващия кръг, когато приемат ПАОК на Кирил Десподов. Срещата е съвсем скоро – на 4-и март (сряда) от 20:00 часа българско време.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Интер 2:0 Дженоа, Чалханоолу се разписа от дузпа

Интер 2:0 Дженоа, Чалханоолу се разписа от дузпа

  • 28 фев 2026 | 23:14
  • 1783
  • 4
Сосиедад не даде повод за радост на Майорка и при новия треньор

Сосиедад не даде повод за радост на Майорка и при новия треньор

  • 28 фев 2026 | 21:40
  • 836
  • 0
Байерн възтържествува в зрелищно дерби и отказа Борусия от борбата за титлата

Байерн възтържествува в зрелищно дерби и отказа Борусия от борбата за титлата

  • 28 фев 2026 | 21:30
  • 14879
  • 31
Неуверен Ман Сити стигна до мъчен успех срещу Лийдс и Илия Груев

Неуверен Ман Сити стигна до мъчен успех срещу Лийдс и Илия Груев

  • 28 фев 2026 | 21:25
  • 17318
  • 31
Няма кой да вкара: Гьозтепе пак се провали пред гола

Няма кой да вкара: Гьозтепе пак се провали пред гола

  • 28 фев 2026 | 21:13
  • 3251
  • 4
Рен записа трета поредна победа с дебютен гол на ново попълнение

Рен записа трета поредна победа с дебютен гол на ново попълнение

  • 28 фев 2026 | 20:43
  • 881
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Шокиращ провал за ЦСКА, "червените" паднаха от предпоследния

Шокиращ провал за ЦСКА, "червените" паднаха от предпоследния

  • 28 фев 2026 | 19:25
  • 102218
  • 632
Янев: Поведението ни беше скандално! Срам ме е от този мач

Янев: Поведението ни беше скандално! Срам ме е от този мач

  • 28 фев 2026 | 19:45
  • 22265
  • 75
Джеймс Ето'о избесня след смяната си - ето как реагира ядосаният Янев (видео)

Джеймс Ето'о избесня след смяната си - ето как реагира ядосаният Янев (видео)

  • 28 фев 2026 | 19:17
  • 31576
  • 33
Неуверен Ман Сити стигна до мъчен успех срещу Лийдс и Илия Груев

Неуверен Ман Сити стигна до мъчен успех срещу Лийдс и Илия Груев

  • 28 фев 2026 | 21:25
  • 17318
  • 31
Байерн възтържествува в зрелищно дерби и отказа Борусия от борбата за титлата

Байерн възтържествува в зрелищно дерби и отказа Борусия от борбата за титлата

  • 28 фев 2026 | 21:30
  • 14879
  • 31
Исторически хеттрик на Ямал донесе нова победа на Барселона

Исторически хеттрик на Ямал донесе нова победа на Барселона

  • 28 фев 2026 | 19:13
  • 27905
  • 117