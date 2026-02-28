Петков и Кифисиа удължиха добра серия

Българинът Алекс Петков изигра цял мач при победата на своя Кифисия с минималното 1:0 срещу тима на Левадиакос в среща от 23-тия кръг на гръцката Супер Лига. Благодарение на успеха си съставът на родния защитник запази шансовете си да се класира за втората плейофна група след края на редовния сезон, където отборите се борят за участие в Лигата на конференциите.

Единственият гол в срещата падна още в 13-тата минута, когато се разписа Якуб Покорни.

Петков все още не е разкрил головата си сметка за Кифисия, а това бе деветият му мач от началото на кампанията. Междувременно той днес си изкара жълт картон в 85-ата минута, а това е третото официално предупреждение за него до този момент.

Това беше четвърти пореден мач, в който Кифисия не загуби. Петков и компания ще опитат да увеличат серията си в следващия кръг, когато приемат ПАОК на Кирил Десподов. Срещата е съвсем скоро – на 4-и март (сряда) от 20:00 часа българско време.