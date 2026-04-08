Без победител в дербито на Пловдив
  Sportal.bg
  Гурник (Забже)
  Отборът на Рупанов е на финал за Купата на Полша

Отборът на Рупанов е на финал за Купата на Полша

  • 8 апр 2026 | 21:17
Гурник (Забже) е първият финалист в турнира за Купата на Полша. Тимът на Борислав Рупанов елиминира на полуфиналите третодивизионния Завиша (Бидгошч) след победа с 1:0. Бившият нападател на Левски не беше в групата за мача.

Въпреки сериозната разлика в класите, Гурник не стигна лесно до успеха. Единственото попадение отбеляза французинът Иван Икия Дими в 32-рата минута.

Отборът от Забже се представя силно и в първенството като след 27 изиграни кръга е на трето място в класирането, само на 3 точки зад лидера Лех (Познан).

