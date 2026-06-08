Партизан се уреди с нов център

Сръбският гранд Партизан е постигнал споразумение за привличането на американския център Кевариъс Хейс, който ще продължи кариерата си в Белград. Според информация на Mozzart Sport, баскетболистът ще напусне досегашния си клуб Монако, за да подпише двегодишен договор с Партизан. По неофициална информация заплатата на Хейс ще бъде 1.5 милиона долара на сезон.

През изминалия сезон в Евролигата 29-годишният Хейс взе участие в 40 мача. В тях той записа средни показатели от 6,3 точки и 3,4 борби за около 17 минути игрово време на среща.

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