Итудис: Страхотно е децата в България да имат модел за подражание като Везенков

- Добър вечер на всички. Бих искал, разбира се, да поздравя нашия отбор. Днес бяхме по-добрият тим и спечелихме напълно заслужено този мач. Нека не забравяме срещу кого играхме - изправихме се срещу настоящия шампион, отбор, който е изграден, за да стигне до самия край. Те имат всичко: талант, треньорски щаб, фенове и всичко необходимо за един клуб, който е претендент за титлата.

За нас това беше много важен мач. Мисля, че днес нашият отбор показа отдаденост и правилна нагласа от самото начало до самия край на срещата. Имахме един спад, може би няколко грешки около 5 минути преди края, когато водехме с +24 точки. Те се върнаха, вкараха няколко поредни тройки, но смятам, че ние бяхме по-добрият отбор на паркета днес и заслужавахме победата.

Има един факт - искахме да се борим здраво, но за съжаление тези 16 офанзивни борби са нещо, от което ни заболя в края. Не чак толкова много, защото те не капитализираха всичко това с точки, но все пак трябва да бъдем по-фокусирани върху това. Работихме върху това, говорихме за него. Днес обаче стреляхме много по-добре, имахме почти 60% успеваемост за две точки. Бяхме добри, пробивахме към коша, принудихме ги да правят фалове. Подкошието беше празно много пъти за нашите гардове, работихме върху това, като имахме и стрелци по крилата. Като цяло - добра победа за нас. Сега гледаме към следващия мач. Гордея се с това усилие, но Евролигата е маратон - след два дни имаме друг много важен мач срещу много сериозен опонент.

- Поздравления за победата, страхотно представяне на Вашия отбор. Какво послание изпраща това към останалите тимове? Тази победа срещу настоящия шампион кара ли Вас и отбора да се чувствате като сериозни претенденти за титлата в Евролигата?

- Вижте, ние не играем за останалите, играем за себе си. Играем за нашите фенове, за нашата гордост, за нашата чест, за усилията, които полагаме. Както казах в началото, баскетболният отбор на Апоел Тел Авив никога през целия сезон до днешния ден не е изпадал от зоната за плей-ин или плейофите. И това само по себе си е постижение. Не сме доволни, това не е краят, както казах, но е факт: от началото до днешния ден, с всички възходи и падения, никога не сме губили контакт с тези две квалификационни места. И ако погледнете зад нас - кои са отборите под нас в класирането - това ни кара да разберем, че и ние притежаваме определени качества. Минахме през много, но ни трябваше доверие. А когато спечелим доверието и имаме време, тогава показваме определени качества на корта. И го направихме. До следващия мач - нямам какво повече да кажа. Това не е послание към другите, а послание към нас самите.

- Още един въпрос от мен, последен. Можем ли да кажем, че голямата цел пред Апоел в момента е предимство в домакинството за плейофите?

- Голямата цел за Апоел Тел Авив е следващият мач. После ще видим. Ще има много резултати, много комбинации. Знам, че бяхме фокусирани, затова и стреляхме при последната топка – защото в края може да се стигне до тройно или четворно равенство в класирането, така че всеки кош е от значение. Очевидно те също играеха за точковата разлика, ние също.

За нас следващият мач е най-важният. Знаехме, че преди Панатинайкос и след това играем срещу отбори, които се борят за плейофите или за плей-ин системата. Това прави нещата още по-взискателни, особено след нашето турне в Испания, където представянето ни не беше на нивото на нашите стандарти. Това ни направи още по-амбицирани. Работихме повече, имахме време да работим, бяхме фокусирани. Бяхме критикувани, гледахме и анализирахме видео и отговорихме на предизвикателството. Играчите заслужават поздравления, но както казах - до следващия път. Никой няма да ти даде нищо даром. Трябва да излезеш и да си го заслужиш. Ние излязохме и си го заслужихме, което ни кара да се гордеем.

- Въпросът ми е за следващия мач. Няма много време за почивка, както при всички останали, но каква е правилната нагласа срещу Олимпиакос – отбор също с големи амбиции? И да допълня въпроса - българската публика чака този мач с голямо нетърпение. Какви са Вашите очаквания?

- Нека го кажем така: през този сезон бяхме принудени да играем в пълни зали, в празни зали, в полупразни зали. Срещу Панатинайкос беше сякаш играем като гости, защото феновете на ПАО бяха тук, викаха и помагаха на своя отбор, което е страхотно. Сега и феновете на Олимпиакос ще бъдат тук и ще напълнят арената. Тук срещу Фенербахче беше полупразно. Били сме и в двете ситуации. С цялото ми уважение, феновете са страхотни и имаме нужда от тях, но отборът е този, който трябва да играе и да се представи добре. Когато нагласата е правилна, знаем, че Олимпиакос е труден отбор за побеждаване. Анализирахме първия кръг, имаме някои промени оттогава. Първият мач беше с много ниска резултатност, но те имат качества да разтеглят играта по целия терен.

Относно публиката - нормално е да очакват Везенков. Той е български герой тук. Това е добро за баскетбола. Надявам се неговият успех да увлече и мотивира други деца от България да станат играчи. Страхотно е да имаш такъв модел за подражание. Освен това, ние трябва да се придържаме към нашия състав. Утре имаме анализ, видео, тренировка.

