Амбициозният АСВЕЛ протяга ръце към световен шампион

Световният и европейски шампион с Германия Даниел Тайс се очертава като основна трансферна цел за АСВЕЛ Вильорбан, а според BasketNews двете страни вече водят преговори на напреднал етап. Според пазарни анализатори клубът на Тони Паркър е фаворит за подписа на опитния германски център, чийто договор с Монако изтича.

Тайс е едно от най-големите имена сред свободните агенти на позицията център в Евролигата това лято и се очаква 34-годишният център да има съществена роля в амбициозния проект на Тони Паркър.

АСВЕЛ е активен на пазара на играчи това лято, като е фаворит за подписа на гарда на Жалгирис Силвен Франсиско и e пред договор с Армони Брукс.

Клубът продължава да преследва и други високопрофилни цели, включително германския национал Ник Вайлер-Баб.

Отборът на Тони Паркър следи и някои от най-добрите френски играчи на пазара, сред които е и Тимоте Луваву-Кабаро.

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Снимки: Imago