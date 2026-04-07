Силно начало на Везенков и компания срещу Реал

Олимпиакос и Реал Мадрид играят помежду си в мегасблъсък от 36-ия кръг в Евролигата. Двубоят е в "Двореца на мира и приятелството" в Пирея.

Два от грандовете в европейския баскетбол ще премерят силите си във възлов мач за крайното подреждане в редовния сезон на турнира. Олимпиакос излезе начело в класирането след края на 35-ия кръг с равни показатели с Фенербахче - 23-12. "Лос бланкос" са трети с баланс 22-13 и също имат шансове да се преборят за първата позиция. Припомняме, че място в Топ 4 на редовния сезон дава домакинско предимство в плейофите на Евролигата.