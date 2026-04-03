  4. Иш Уейнрайт: Саша Везенков е суперзвезда и легенда, трябва покажем сърце срещу Олимпиакос

  • 3 апр 2026 | 00:31
Крилото на Апоел Тел Авив Иш Уейнрайт бе попитан след победата над Панатинайкос в "Арена София" какво очаква от мача с Олимпиакос в родната столица другата седмица. На 9 април израелският тим ще се изправи срещу гръцкия гранд, в чийто състав личи името на българската суперзвезда в Евролигата Александър Везенков.

Еуфория за билети за визитата на Везенков от Евролигата в България

"Добре се представихме, следвахме плана. Момчетата вкарваха отворените тройки. Панатинайкос е страхотен отбор, всички знаят това, но ние следвахме нашия план. Успяхме да направим много важни защити, геймпланът много ни помогна.

Спечелете екип на Везенков в новата игра на Sportal.bg!
Спечелете екип на Везенков в новата игра на Sportal.bg!

Те са агресивен отбор, Лесор е агресивно момче. Всичките им играчи са агресивни, дори гардовете им взимат борби, но ние се нагодихме към тях, треньорът ни подготви с видео клипове, придържахме се към нашия план, показахме сърце и направихме това, което трябваше да направим.

Епична битка и голяма победа на Апоел срещу Панатинайкос в "Арена София"

Това е баскетболът. Знаем, че Саша (Везенков) е българска суперзвезда и легенда. Ще излезем и ще се борим. Те също са страхотен отбор. Не зная на кое място се намират в момента в класирането, но са страхотен отбор, отбор с много история и трябва да покажем сърце, да играем силно от начало до край", сподели Уейнрайт.

Снимки: Sportal.bg

