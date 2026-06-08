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Бивш съотборник на Везенков пред договор с Жалгирис

  • 8 юни 2026 | 21:06
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Бивш съотборник на Везенков пред договор с Жалгирис

Американският баскетболист Сейбън Лий е много близо до подписването на двегодишен договор с литовския гранд Жалгирис.

По всичко личи, че в отбора от Каунас предстоят сериозни промени за следващия сезон. Силвен Франсиско почти сигурно напуска тима, а за негов евентуален заместник се спряга настоящият играч на Анадолу Ефес Сейбън Лий.

През изминалия сезон Лий първо беше съотборник на Александър Везенков в Олимпиакос, а след това премина в Анадолу Ефес. С екипа на турския отбор гардът взе участие в 16 мача от Евролигата, в които записа средни показатели от 11.2 точки, 3.1 асистенции и 1.7 борби на мач.

След като завършва колежанското си образование във Вандербилт, Лий прекарва два сезона в Детройт Пистънс, а след това и във Филаделфия 76ърс. В Европа пристига от състава на Финикс Сънс.

Първият му клуб на Стария континент е Маниса, след което подсилва Макаби Тел Авив, преди да се завърне отново в Маниса. Оттам преминава в Олимпиакос, а през декември 2025 г. се мести в Анадолу Ефес.

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Снимки: Imago

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