Байерн Мюнхен избра новия си старши треньор

Ръководството на Байерн Мюнхен е взело решение кой ще бъде новият старши треньор на отбора през следващия сезон, слагайки край на спекулациите около наследника на Светислав Пешич, съобщава BasketNews, като се позовава на информацията на журналистите Янис Псаракис и Чема де Лукас. Наставникът на Бамберг Баскетс Антон Гавел е избран да оглави баварския клуб.

Breaking: Another EuroLeague bench spot occupied for next season

Anton Gavel will be the coach of Bayern Munich

Done deal — Yannis Psarakis (@YPsar) June 8, 2026

Empieza a sonar con fuerza Anton Gavel como potencial principal candidato al banquillo del Bayern para la próxima temporada.



Campeón de Copa de Alemania con el Bamberg, eliminando precisamente en semis al Bayern y en la final al ALBA, ya fue campeón de Liga Alemana en 2023 con… — Chema de Lucas (@chemadelucas) April 14, 2026

41-годишният специалист започва треньорската си кариера през 2019 г., веднага след като прекратява състезателната си дейност. Интересен факт е, че последните четири сезона от кариерата си като играч той прекарва именно в Байерн. Като играч е работил под ръководството на Светислав Пешич, когото сега ще замени на треньорския пост.

Гавел си изгражда име като треньор в Ратиофарм Улм, водейки клуба до първата му титла в Бундеслигата през 2023 година. През последните два сезона той е начело на Бамберг Баскетс, като през настоящата кампания извежда отбора до третото място в редовния сезон на германското първенство, печели Купата на Германия и достига до полуфиналите в лигата. В момента Бамберг е с равен резултат 2-2 в полуфиналната серия срещу АЛБА Берлин.

Въпреки че сезонът в Евролигата приключи, трансферният пазар за 2026 г. тепърва набира скорост, предвещавайки поредното натоварено лято в европейския баскетбол.

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Снимки: Imago