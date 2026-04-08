Везенков: Първото място не ни дава нищо

Александър Везенков говори след победата на Олимпиакос над Реал и подчерта значението на постоянството, похвали своя съотборник Дорси, както и изтъкна дълбочината на отбора си и заявявайки, че първото място в редовния сезон не е достатъчно. Успехът на гръцките шампиони със 102:88 от 36-ия кръг на Евролигата именно от Дорси и неговите 37 точки. Въпреки това Везенков даде тон за следващия ден, говорейки с реализъм, самосъзнание и ясна цел към края на сезона. Крилото на „червено-белите“ първоначално коментира инцидента с контузията на окото си, успокоявайки за състоянието си:

„Добре съм. Таварес има големи ръце и е навсякъде.

Беше фантастично представяне в атака. Бяхме много твърди в защита през второто полувреме, но трябва да продължим.

Евролигата е непредсказуема. Едни отбори постигнаха големи победи, други загубиха. Сега играем с Хапоел, който е труден отбор.

Всеки иска да играе с добри играчи. Тайлър работи усилено всеки ден и се опитва да бъде постоянен след трудностите, които имаше, и битките, които води със себе си. Всички сме горди с него.

За да постигнем неща, всички трябва да бъдем звезди в своята роля. Имаме един от най-дълбоките състави в Евролигата. Всички искат да играят добре, но трябва да печелим.

Тук съм от 7-8 години и през последните три завършваме първи, но накрая не постигаме нищо. Няма значение дали ще излезем първи. Дава ни увереност, но не ни дава нищо. Трябва да стигнем до края и да намерим начин да го направим“, каза Везенков