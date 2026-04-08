Везенков: Първото място не ни дава нищо

Александър Везенков говори след победата на Олимпиакос над Реал и подчерта значението на постоянството, похвали своя съотборник Дорси, както и изтъкна дълбочината на отбора си и заявявайки, че първото място в редовния сезон не е достатъчно. Успехът на гръцките шампиони със 102:88 от 36-ия кръг на Евролигата именно от Дорси и неговите 37 точки. Въпреки това Везенков даде тон за следващия ден, говорейки с реализъм, самосъзнание и ясна цел към края на сезона. Крилото на „червено-белите“ първоначално коментира инцидента с контузията на окото си, успокоявайки за състоянието си:

„Добре съм. Таварес има големи ръце и е навсякъде.

Везенков се развихри за гръмка победа на Олимпиакос над Реал Мадрид
Везенков се развихри за гръмка победа на Олимпиакос над Реал Мадрид

Беше фантастично представяне в атака. Бяхме много твърди в защита през второто полувреме, но трябва да продължим.

Обрати и интересни развръзки в Евролигата, ето резултатите
Обрати и интересни развръзки в Евролигата, ето резултатите

Евролигата е непредсказуема. Едни отбори постигнаха големи победи, други загубиха. Сега играем с Хапоел, който е труден отбор.

Дорси: Везенков ме предизвика да вкарам 40!
Дорси: Везенков ме предизвика да вкарам 40!

Всеки иска да играе с добри играчи. Тайлър работи усилено всеки ден и се опитва да бъде постоянен след трудностите, които имаше, и битките, които води със себе си. Всички сме горди с него.

Еуфория за билети за визитата на Везенков от Евролигата в България
Еуфория за билети за визитата на Везенков от Евролигата в България

За да постигнем неща, всички трябва да бъдем звезди в своята роля. Имаме един от най-дълбоките състави в Евролигата. Всички искат да играят добре, но трябва да печелим.

Билетите за супершоуто с участието на Везенков в "Арена София" се продават като топъл хляб
Билетите за супершоуто с участието на Везенков в "Арена София" се продават като топъл хляб

Тук съм от 7-8 години и през последните три завършваме първи, но накрая не постигаме нищо. Няма значение дали ще излезем първи. Дава ни увереност, но не ни дава нищо. Трябва да стигнем до края и да намерим начин да го направим“, каза Везенков

Още от Евролига

Обрати и интересни развръзки в Евролигата, ето резултатите

Обрати и интересни развръзки в Евролигата, ето резултатите

  • 8 апр 2026 | 00:30
  • 742
  • 0
Колин Малкълм: Никоя победа в Евролигата не е лесна

Колин Малкълм: Никоя победа в Евролигата не е лесна

  • 7 апр 2026 | 23:59
  • 1009
  • 0
Везенков се развихри за гръмка победа на Олимпиакос над Реал Мадрид

Везенков се развихри за гръмка победа на Олимпиакос над Реал Мадрид

  • 7 апр 2026 | 23:08
  • 25155
  • 7
Итудис: Страхотно е децата в България да имат модел за подражание като Везенков

Итудис: Страхотно е децата в България да имат модел за подражание като Везенков

  • 7 апр 2026 | 23:05
  • 3164
  • 2
Ясикевичус: Не излязохме с правилната енергия

Ясикевичус: Не излязохме с правилната енергия

  • 7 апр 2026 | 22:33
  • 1923
  • 0
Апоел удържа късния щурм на Фенербахче и спечели срещу шампиона насред София

Апоел удържа късния щурм на Фенербахче и спечели срещу шампиона насред София

  • 7 апр 2026 | 21:09
  • 19808
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Байерн смълча “Бернабеу”, но Реал Мадрид запази интригата за реванша

Байерн смълча “Бернабеу”, но Реал Мадрид запази интригата за реванша

  • 7 апр 2026 | 23:52
  • 58892
  • 716
ЦСКА ще загравя за дербито с Левски с гостуване на Монтана

ЦСКА ще загравя за дербито с Левски с гостуване на Монтана

  • 8 апр 2026 | 06:45
  • 6875
  • 11
Хавертц спаси Арсенал в добавеното време срещу Спортинг, "топчиите" докосват полуфиналите

Хавертц спаси Арсенал в добавеното време срещу Спортинг, "топчиите" докосват полуфиналите

  • 7 апр 2026 | 23:58
  • 42232
  • 56
Везенков се развихри за гръмка победа на Олимпиакос над Реал Мадрид

Везенков се развихри за гръмка победа на Олимпиакос над Реал Мадрид

  • 7 апр 2026 | 23:08
  • 25155
  • 7
Апоел удържа късния щурм на Фенербахче и спечели срещу шампиона насред София

Апоел удържа късния щурм на Фенербахче и спечели срещу шампиона насред София

  • 7 апр 2026 | 21:09
  • 19808
  • 4
Заради доклад на Кабаков: ФИФА се захвана с испанската федерация

Заради доклад на Кабаков: ФИФА се захвана с испанската федерация

  • 7 апр 2026 | 19:48
  • 19823
  • 22