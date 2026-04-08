  Дорси: Везенков ме предизвика да вкарам 40!

  • 8 апр 2026 | 07:39
Олимпиакос надви Реал Мадрид със 102:88 в мач от 36-ия кръг на Евролигата, но вечерта изцяло принадлежеше на Тайлър Дорси. Гардът направи най-доброто представяне в кариерата си, отбелязвайки 37 точки и записвайки история както за „червено-белите“, така и за турнира. Това постижение е второто най-добро в историята на Олимпиакос в Евролигата, отстъпвайки само на 45-те точки на Александър Везенков срещу Байерн през миналия сезон, като същевременно е шестата най-добра вечер по резултатност в историята на клуба в европейските купи. За самия Дорси това, разбира се, беше личен рекорд в кариерата, надминавайки 32-те точки, които отбеляза като гост срещу ЦСКА Москва на 22.10.2021 г. Въпреки блясъка на цифрите, той наблегна повече на пътя, който го доведе дотук.

„Това е доказателство за работата, която съм свършил. Вратите бяха затворени пред мен и Бог ми помогна да ги отворя отново.

Везенков се развихри за гръмка победа на Олимпиакос над Реал Мадрид

Опитах се да спазя обещанието, защото Везенков ме предизвика и ми каза да вкарам 30 или 40 точки.

Везенков: Първото място не ни дава нищо

Мотивиран съм да продължа да работя, но въпросът е в победите.

Сътрудничеството ни с Везенков е страхотно. Трудно е някой да ни спре. Работим усилено и никой от нас няма да спре. Отдавам му заслуженото, защото той ме прави по-добър и не си пречим един на друг“, заяви Дорси.

