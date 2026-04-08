Обрати и интересни развръзки в Евролигата, ето резултатите

С осем срещи стартира във вторник вечерта 36-ият кръг на Евролигата.

В най-ранния двубой от програмата Апоел Тел Авив срази в "Арена София" 95:80 миналогодишния шампион Фенербахче.

Апоел удържа късния щурм на Фенербахче и спечели срещу шампиона насред София

Жалгирис допусна обрат в Каунас срещу Дубай и загуби с 65:77. Гостите разпердушиниха съперника си в последната четвърт с 38:12.

Цървена звезда и българският национал Коди Милър-Макинтайър постигнаха важна победа с 94:81 в Белград срещу Париж. Милър-Макинтайър направи пореден силен мач този сезон с 16 точки, 14 асистенции и 3 борби.

Олимпиакос на Александър Везенков подчини Реал Мадрид със 102:88, а българската суперзвезда показа класата си, завършвайки мача с 26 точки и 9 борби.

Везенков се развихри за гръмка победа на Олимпиакос над Реал Мадрид

Панатинайкос се наложи над Барселона като гост с 93:79, но резултатът можеше да бъде и доста по-изразителен в полза на гръцкия гранд,ако той не беше намалил оборотите в последната четвърт, спечелена от Барса с 30:13.

Силна последна четвърт помогна на Валенсия да пречупи Олимпия Милано със 102:96 у дома.

Байерн Мюнхен пък постигна победа като гост срещу Виртус Болоня с 85:80.

В най-късния мач от програмата за вторник Баскония надви след голяма битка като домакин Макаби Тел Авив с 101:98. Интересно за отбелязване е, че третата четвърт завърши при 40:19 за Баскония, а последният период - 26:17 за израелския тим.