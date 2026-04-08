Барцокас: Много е трудно да загубиш с такива показатели

Йоргос Барцокас изтъкна изключителното представяне на Тайлър Дорси и Александър Везенков в първите си изявления след победата над Реал.

Той постави това сред най-важните акценти по време на пресконференцията след двубоя.

„Бяхме компактни и в двете фази на играта. Вкарахме 100 точки срещу една от най-добрите защити, направихме 25 асистенции срещу 7 грешки.

Много е трудно да загубиш мач с такива показатели. Играхме като отбор, Дорси и Везенков направиха страхотен мач, но всички бяха отлични.

Трудно е да имаш двама такива реализатори заедно в една петица. Когато се чувстват добре, могат да стрелят отвсякъде и затова до тях поставяме алтруистични играчи, които искат да подават топката.“