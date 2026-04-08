Барцокас: Много е трудно да загубиш с такива показатели

  • 8 апр 2026 | 07:49
Йоргос Барцокас изтъкна изключителното представяне на Тайлър Дорси и Александър Везенков в първите си изявления след победата над Реал.

Билетите за супершоуто с участието на Везенков в "Арена София" се продават като топъл хляб
Билетите за супершоуто с участието на Везенков в "Арена София" се продават като топъл хляб

Той постави това сред най-важните акценти по време на пресконференцията след двубоя.

Везенков: Първото място не ни дава нищо
Везенков: Първото място не ни дава нищо

„Бяхме компактни и в двете фази на играта. Вкарахме 100 точки срещу една от най-добрите защити, направихме 25 асистенции срещу 7 грешки.

Еуфория за билети за визитата на Везенков от Евролигата в България
Еуфория за билети за визитата на Везенков от Евролигата в България

Много е трудно да загубиш мач с такива показатели. Играхме като отбор, Дорси и Везенков направиха страхотен мач, но всички бяха отлични.

Дорси: Везенков ме предизвика да вкарам 40!
Дорси: Везенков ме предизвика да вкарам 40!

Трудно е да имаш двама такива реализатори заедно в една петица. Когато се чувстват добре, могат да стрелят отвсякъде и затова до тях поставяме алтруистични играчи, които искат да подават топката.“

Обрати и интересни развръзки в Евролигата, ето резултатите

Колин Малкълм: Никоя победа в Евролигата не е лесна

Везенков се развихри за гръмка победа на Олимпиакос над Реал Мадрид

Итудис: Страхотно е децата в България да имат модел за подражание като Везенков

Ясикевичус: Не излязохме с правилната енергия

Апоел удържа късния щурм на Фенербахче и спечели срещу шампиона насред София

Байерн смълча “Бернабеу”, но Реал Мадрид запази интригата за реванша

ЦСКА ще загравя за дербито с Левски с гостуване на Монтана

Хавертц спаси Арсенал в добавеното време срещу Спортинг, "топчиите" докосват полуфиналите

Везенков се развихри за гръмка победа на Олимпиакос над Реал Мадрид

Апоел удържа късния щурм на Фенербахче и спечели срещу шампиона насред София

Заради доклад на Кабаков: ФИФА се захвана с испанската федерация

