Ейдриън Нюи е недостижимият №1 по заплата сред шефовете на отбори

Шефът на Астън Мартин и технически партньор в тима Ейдриън Нюи получава най-голямата заплата за сезон 2026 във Формула 1. Информацията е на изданието BusinessBookGP и най-вероятно ще бъде потвърдена, когато излязат финансовите отчети на отборите за 2026 година.

Според източниците на BusinessBookGP Нюи работи за 37 милиона евро на сезон и е далеч пред всички останали в тази селекция.

Второто място е за шефът на Макларън Зак Браун с 12 милиона евро, а след него идват Тото Волф, Фредерик Васьор и Матиа Биното с по 8 милиона евро на година. Реално приходите на Волф са много по-големи, тъй като той е собственик и на една трета от отбора на Мерцедес във Формула 1.

Много близо до челото е и Джеймс Ваулс, който получава 7,5 милиона евро в Уилямс, следван от Лоран Мекис, чиято годишна заплата се изчислява на 7 милиона евро.

Макларън има още един представител в топ 10 – Андреа Стела, който пряко ръководи световните шампиони е с 6 милиона евро годишна заплата, което е с 1 милион евро повече от това, което получава Алън Пърмейн, който е начело на Рейсинг Булс.

Флавио Бриаторе заработва 2,5 милиона евро от Алпин, а управляващият директор на отбора Стив Нилсен – само 800 000 евро.

В дъното на класирането са и Аяо Комацу с 2 милиона евро и Греъм Лоудън (Кадилак), също с 2 милиона евро.

Снимки: Gettyimages