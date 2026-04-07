Монтоя призова Ауди да вземе Хорнър за заместник на напусналия Уитли

Бившият пилот във Формула 1 Хуан Пабло Монтоя призова отборът на Ауди да привлече Кристиан Хорнър за нов ръководител след изненадващата раздяла с Джонатан Уитли миналия месец.

Уитли напусна екипа от Хинвил по-малко от година, след като зае поста си на негов ръководител. Официално от Ауди съобщиха, че Уитли си е тръгнал по собствено желание, цитирайки лични причини като мотив за своето решение.

Биното потвърди, че Ауди търси постоянен заместник на Уитли

Временно отговорностите на Уитли са поети от главния оперативен директор на Ауди Матиа Биното, който обаче заяви ясно, че отборът търси постоянен заместник на вече бившия си ръководител. А сега Монтоя призова Ауди да не се колебае и да привлече Хорнър, който реално е безработен от миналото лято насам, когато беше освободен от Ред Бул след над 20 години начело на Биковете.

Скорошно решение за големия проблем на Ауди не е възможно

„Матиа се бори срещу течението, защото той не иска да е замесен изцяло. Смятам, че той предпочита да стои на заден план. Така че аз вярвам, че той търси някой, който да запълни дупката.



„Те се нуждаят от някой като Кристиан. Мисля, че хората подценяват какво свърши той, колко дълго го прави и какви успехи постигна. Може да го харесвате, може да го мразите, но той може да донесе резултати“, обясни Монтоя.

Снимки: Gettyimages