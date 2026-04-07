  Стоичков обяви двамата най-добри вратари на България и топ играчите, преминали през неговата школа

Стоичков обяви двамата най-добри вратари на България и топ играчите, преминали през неговата школа

  • 7 апр 2026 | 17:11

  • 7 апр 2026 | 17:11
Легендата на България, ЦСКА и Барселона Христо Стоичков остана много доволен от детския турнир, организиран от него в Етрополе. Там той говори пред медиите и изброи част от футболистите, преминали през школата на местния Чавдар. Също така легендарният №8 допълни, че двамата най-добри вратари на България към момента са тръгнали именно от Етрополе. Става въпрос за Димитър Евтимов и Димитър Митов.

“Мечтата ми беше някои от тези деца да играят в “А” група. Мечтите се сбъдват, защото не само играят в “А” група, но и станаха национални състезатели. И Митко Евтимов, и Митов, които са двамата най-добри вратари в момента. Чочев, Антон Недялков, Мони Славчев и много, много други.

Това са над 20 деца, които на всеки празник ми звънят и ми пращат пожелания. Не забравят, че са тръгнали оттук. Продължаваме да се развиваме", похвали се с постигнатото Христо Стоичков.

