Ред Бул освобождава Пиер Ваше?

Ред Бул може в най-близко бъдеще да освободи техническия си директор Пиер Ваше. Информацията идва от анонимни източници в Милтън Кийнс, но остава непроверена.

Преди старта на сезона във Формула 1 съмненията в Ред Бул бяха основно за представянето на новата задвижваща система, но се оказа, че всъщност трудностите са с автомобила – шасито RB22 се представя под очакванията и изоставането на бившите шампиони е основно заради него.

Новите технически правила за сезон 2026 се оказаха важен тест за Ваше, който вече не може да разчита на дизайна на болидите на Ейдриън Нюи, с който се задаваше философията при създаването на всеки автомобил. И RB22 се оказа колата, която поражда съмнения относно способностите на Ваше да ръководи екипа си и да го насочва в правилната посока.

Отделно от това, в техническия департамент на Ред Бул напрежението отново се покачва. Напускането на главния дизайнер Крейг Скинър се приема като вот на недоверие към подхода и методите на Ваше, като Скинър е заявил това в прав текст на шефовете си в тима при раздялата му с отбора.

Все още обаче в Милтън Кийнс и в Австрия няма признаци, че се готвят сериозни промени по върховете на отбора, като официалната позиция на тима е, че основната задача е подобряване представянето на RB22 в рамките на следващите стартове със сериозна модернизация на колата.

