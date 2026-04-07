Представяне на „Giro d’Italia 2026 – С КОЛЕЛО В БЪЛГАРИЯ“
Ред Бул освобождава Пиер Ваше?

  • 7 апр 2026 | 10:26
Ред Бул може в най-близко бъдеще да освободи техническия си директор Пиер Ваше. Информацията идва от анонимни източници в Милтън Кийнс, но остава непроверена.

Преди старта на сезона във Формула 1 съмненията в Ред Бул бяха основно за представянето на новата задвижваща система, но се оказа, че всъщност трудностите са с автомобила – шасито RB22 се представя под очакванията и изоставането на бившите шампиони е основно заради него.

Йос Верстапен: Мерцедес няма да иска промени в правилата

Новите технически правила за сезон 2026 се оказаха важен тест за Ваше, който вече не може да разчита на дизайна на болидите на Ейдриън Нюи, с който се задаваше философията при създаването на всеки автомобил. И RB22 се оказа колата, която поражда съмнения относно способностите на Ваше да ръководи екипа си и да го насочва в правилната посока.

Формула 1 маха хибридите до няколко години?

Отделно от това, в техническия департамент на Ред Бул напрежението отново се покачва. Напускането на главния дизайнер Крейг Скинър се приема като вот на недоверие към подхода и методите на Ваше, като Скинър е заявил това в прав текст на шефовете си в тима при раздялата му с отбора.

Все още обаче в Милтън Кийнс и в Австрия няма признаци, че се готвят сериозни промени по върховете на отбора, като официалната позиция на тима е, че основната задача е подобряване представянето на RB22 в рамките на следващите стартове със сериозна модернизация на колата.

Бивш пилот на Ферари не вярва, че Скудерията ще се бори за титлата през 2026 година
Снимки: Gettyimages

