Ямал реагира гневно на скандиранията: Да се подигравате на религия ви прави невежи и расисти

Звездата на Испания и Барселона Ламин Ямал, изрази позицията си в социалните мрежи след скандиранията „Който не скача, е мюсюлманин“, викани от група испански фенове и чути по време на вчерашния приятелски мач между "Ла Фурия" и Египет. Срещата се игра на стадиона на Еспаньол „РСДЕ“ и бе ръководена от българския главен съдия Георги Кабаков.

Ламин Ямал, който е именно мюсюлманин, напусна терена на полувремето пръв. Той бе с наведена глава и видимо засегнат от скандиранията, които се случиха десет минути след началото на мача. В тази среща отборът на Луис де ла Фуенте не успя да стигне до повече от нулево равенство срещу египетския тим.

"I'm Muslim, alhamdulillah. Yesterday in the stadium the song of "he who doesn't bounce is Muslim" was heard."



"I know I was going for the rival team and it was not something personal against me, but as a Muslim person it is still a lack of respect and… pic.twitter.com/XYEVytskAo — Barça Universal (@BarcaUniversal) April 1, 2026

В социалните мрежи Ямал написа:

„Аз съм мюсюлманин, алхамдулиллах (б.ред. - слава на Аллах).



Вчера на стадиона се чу скандирането „който не скача, е мюсюлманин“. Знам, че беше насочено към противниковия отбор, а не лично към мен, но като мюсюлманин, това не престава да бъде проява на неуважение и нещо недопустимо.

Разбирам, че не всички фенове са такива, но към тези, които скандират подобни неща: да използвате религия за подигравка на стадиона ви определя като невежи и расисти.

Футболът е, за да му се наслаждаваме и да подкрепяме, а не за да проявяваме неуважение към хората заради това, което са или в което вярват.



След като казах това, благодаря на хората, които дойдоха да ни подкрепят. Ще се видим на световното първенство".

След инцидента и в края на мача, членове на испанския отбор и на Испанската кралска футболна федерация (RFEF) изразиха открито възмущението си от случилото се. Сред тях бяха селекционерът Луис де ла Фуенте, президентът на испанския футбол Рафаел Лоусан и някои от футболистите на националния отбор.

Каталунската полиция вече е започнала разследване след епизода, който опетни имиджа на Испания и почти сигурно ще доведе до глоба от ФИФА през следващите седмици.

Снимки: Imago