Ямал реагира гневно на скандиранията: Да се подигравате на религия ви прави невежи и расисти

Звездата на Испания и Барселона Ламин Ямал, изрази позицията си в социалните мрежи след скандиранията „Който не скача, е мюсюлманин“, викани от група испански фенове и чути по време на вчерашния приятелски мач между "Ла Фурия" и Египет. Срещата се игра на стадиона на Еспаньол „РСДЕ“ и бе ръководена от българския главен съдия Георги Кабаков.
Ламин Ямал, който е именно мюсюлманин, напусна терена на полувремето пръв. Той бе с наведена глава и видимо засегнат от скандиранията, които се случиха десет минути след началото на мача. В тази среща отборът на Луис де ла Фуенте не успя да стигне до повече от нулево равенство срещу египетския тим.
В социалните мрежи Ямал написа:
„Аз съм мюсюлманин, алхамдулиллах (б.ред. - слава на Аллах).
Вчера на стадиона се чу скандирането „който не скача, е мюсюлманин“. Знам, че беше насочено към противниковия отбор, а не лично към мен, но като мюсюлманин, това не престава да бъде проява на неуважение и нещо недопустимо.
Разбирам, че не всички фенове са такива, но към тези, които скандират подобни неща: да използвате религия за подигравка на стадиона ви определя като невежи и расисти.
Футболът е, за да му се наслаждаваме и да подкрепяме, а не за да проявяваме неуважение към хората заради това, което са или в което вярват.
След като казах това, благодаря на хората, които дойдоха да ни подкрепят. Ще се видим на световното първенство".
След инцидента и в края на мача, членове на испанския отбор и на Испанската кралска футболна федерация (RFEF) изразиха открито възмущението си от случилото се. Сред тях бяха селекционерът Луис де ла Фуенте, президентът на испанския футбол Рафаел Лоусан и някои от футболистите на националния отбор.
Каталунската полиция вече е започнала разследване след епизода, който опетни имиджа на Испания и почти сигурно ще доведе до глоба от ФИФА през следващите седмици.
