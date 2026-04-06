Какво се случи с 25 африканци, които минаха през Ботев

В периода, когато Антон Зингаревич стана собственик на Ботев (Пловдив), при "канарчетата" акостираха множество футболисти от Африка. Традиционно при пловдивчани имаше поне няколко основни футболисти от черния континент, а в дубъла на тима също имаше подобно присъствие. Някои играчи успяха да използват Ботев за сериозен трамплин в кариерата, а други минаха из миманса и в се загубиха от футболната карта.

Sportal.bg направи проверка какво се случва към момента с 25 играчи от Африка или с африкански корени, които преминаха, някои само на документи, през тима в ерата на Антон Зингаревич.

Ето какво се случи с 25 футболисти от Африка, които преминаха през Ботев:

Емануел Току (25 години) - Направи силен трансфер от Ботев в елита на Белгия за тима на ОХ Льовен, но не успя да се наложи там и последователно бе пращан под наем в датския Олборг и кипърския АЕЛ. През настоящия сезон се подвизава в тайландския шампион Бурирам Юнайтед, но все още няма записани мачове.

Джеймс Ето’о (25 години) - За феновете на родния футбол е известно какво се случва с камерунеца. Втори пореден сезон той е важен игра за ЦСКА.

Момо Туре (24 години) - Играчът от Гвинея изигра само един мач за пловдивчани и остави доста бледа следа в Пловдив. За кратко нападателят бе даден под наем в Берое, но там пък изобщо не записа мач, след като замина за Русия и поигра за Волга (Уляновск) и Арсенал (Тула) във втория ешелон, преди да намери мястото си в Армения, където направи силни сезони за Ван и Алашкерт, където е и в момента.

Олакунле Олусегун (23 години) - На практика можем дори и да не го включваме в тази подборка, тъй като не записа мач за Ботев, а само мина по документи през “канарчетата”, но след това направи няколко много силни сезона в елита на Русия с тима на Краснодар, като дори стана и шампион на страната. През тази година е под наем в друг отбор от Премиер лигата - Нижни Новгород.

Точукво Нади (22 години) - може би най-големият пробив от африкнските играч на Ботев е именно на дефанзивния халф. След няколко добри сезона в белгийския Зулте Варегем, през тази зима нигериецът премина във френския гранд Олимпик Марсилия срещу шест милиона евро.

Джонатан Окоронкво (22 години) - Още един, който само по документи бе част от Ботев без да играе за “канарчетата”. Моментално след преминаването си в Пловдив бе пратен под наем в Краснодар, където обаче не успя да се наложи. След това направи силен сезон във втория ешелон на Русия за Арсенал, където отбеляза 17 гола, а след това замина за Турция, където игра за Хатайспор в Сюперлиг, а сега е в Сивасспор във второто ниво на местния футбол.

Джак Лейн (24 години) - Играчът от Замбия започна много силно кариерата си в Ботев, като вкара победния гол в дербито срещу Локомотив (Пловдив), но след това бе по-скоро в миманса и не се задържа дълго на “Колежа” - по това време по-скоро на “Коматево”. Оттогава насам е сменил отборите на Уйпещ, Старт, Амиен, Егерсунд, а в момента е австрийския Аустрия Люстенау.

Самуел Акере (22 години) - Един от играчите, които се представи доста добре при Ботев и след три сезона в тима направи трансфер в полския Видзев. През зимата пък замина под наем за хърватския Осиек.

Уме Емануел (21 години) - нигерицът също се представи сравнително добре при “канарчетата” и бе продаден в швейцарския Цюрих, където се представя на приливи и отливи, но играе сравнително редовно.

Усман Диакате (22 години) - Записа само четири мача за дубъла на Ботев през пролетта на 2023-а, след което дирите му се губят и не играе професионално футбол към момента.

Ифани Ндука (22 години) - Третият, който само премина през Ботев по пътя към Краснодар, където обаче не му потръгна и смени настоящия шампион с Арсенал и след това Сокол (Саратов). В момента пък е в Армения за Алашкерт.

Амаду Думбия (23 години) - Изигра само няколко мача за Ботев и след това потегли към казахстанския Актобе, където бе до миналата есен.

Моузес Кандиус (23 години) - С пристигането си в Ботев бе пратен под наем на Крумовград и след това на Етър, след което приключва с футбола.

Сирики Диабате (23 години) - Дойде през миналия сезон при “канарчетата”, но след само три мача и няколко в дубъла бе даден под наем на Ботев (Враца). Към момента е в Катар и играе за Ал Муаитер.

Абдулайе Траоре (22 години) - Направи силни мачове за дубъла на Ботев и след това и няколко и за първия тим и потегли за Зулте Варегем. Там остана два сезона и малко отгоре преди в началото на настоящия да замине за катарския елитен Ал Шахания.

Изучукву Оконкво (20 години) - Само по документи мина през Ботев, за да замине в Армения към Ван. Сега се “мотае” бо дубъла и третия отбор на Славия (Прага).

Кристиян Нвачукву (20 години) - Направи силен полусезон с Ботев и след това бе продаден на Шефилд Юнайтед в Чемпиъншип, но така и не записа мач за англичаните и сега е под наем в турския Серик.

Джон Батиги (19 години) - Спорадични изяви, но трябва да отчетем и крехката му възраст, докато бе при “канарчетата”, сега е в датския Хорсенс, след като изкара и период под наем в арменския Ван.

Абрахам Оджо (19 години) - До зимата бе част от Ботев и се бе наложил като титуляр, а от втория полусезон замина за полския Ракув Ченстохова.

Баба Н’Диайе (19 години) - Само един мач като резерва за Ботев, а в момента във втора дивизия на Русия за Челябинск.

Антони Уджа (35 години) - Може би най-сериозното име, което акостриа в Ботев по африканската линия след дълги години в Бундеслигата, но след силно начало и няколко гола в Европа получи контузия и в крайна сметка сложи край на кариерата си.

Емануел Джон (20 години) - Все още се води футболист на Ботев, но е под наем в тима на Спартак (Варна). За пловдивчани мачовете му се броят на пръстите на ръцете, а има и период в традиционната дестинация за ботевските играчите от Африка - Ван от Армения.

Ехидже Укаки (21 години) - Още един от успешните играчи от Африка в Ботев. Крилото направи силен сезон миналата година и бе продаден на Шефилд Юнайтед, но игра само един мач за Купата на Лигата преди да бъде даден под наем в гръцкия Атромитос.

Малик Одейника (19 години) - Дойде твърде млад на “Колежа” и не записа мач, а бе пратен под наем в Арсенал (Тула) и след това Ван. После премина в друг арменски тим - Алашкерт, а сега е в албанския Елбасани.

Па Конате (31 години) - Пристигна със солидна визитка и направи добри сезони в Ботев. После замина за Кипър, за да играе за Неа Саламина, но скоро се върна в България, за да подсили Спартак (Варна). След това игра за финландския КуПС, а в момента е някъде из Швеция и рита за Йостериен в дивизия Сьодра Свеаланд, което е четвъртото ниво на местния футбол.