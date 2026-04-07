Ивайло Станчев: Значима победа в истинско дерби

Черноморец (Балчик) се наложи с 2:1 над Черноломец в Попово. Срещата е от 24-ия кръг на Североизточната Трета лига. Ивайло Станчев, старши треньор на гостите коментира пред клубния сайт.

„Значима победа за нашия отбор срещу качествен съперник. Получи се истинско дерби с много положения и надиграване по терена. Хубаво е, че не се огънахме от натиска на домакините. Успяхме да поведем в резултата рано. Поздравявам моите футболисти за характера и влагането. Единствените ми претенции са в завършващата фаза, където изпускаме от много чисти положения и не успяваме да си затворим мачовете по-рано. В тези ситуации трябва да запазим повече самообладание, а и е въпрос на опит и майсторство. Правим всичко възможно да се развиваме в тази насока. Жалко, че заради миг невнимание в последните секунди на продължението на срещата губим вратарят ни Денислав Стойчев за следващия двубой, но трябва да се справим и с това“.