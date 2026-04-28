  Sportal.bg
  БГ Футбол
  3. Резултати и голмайстори след 24-ия кръг на Елитната група до 15 години

Резултати и голмайстори след 24-ия кръг на Елитната група до 15 години

  • 28 апр 2026 | 20:19
Първа осмица:

ЦСКА - Лудогорец 4:3
0:1 Георги Славчов (16')
0:2 Александър Димитров (28')
1:2 Валентин Иванов (35')
2:2 Кристиан Александров (43') д
3:2 Красимир Илчев (68')
4:2 Кристиан Александров (68') д
4:3 Даниел Рангелов (75')

Септември - Спартак (Варна) 3:1
1:0 Боян Манов (33')
2:0 Александър Кръстев (40')
2:1 Матей Костадинов (64')
3:1 Давид Георгиев (65')

ЦСКА 1948 - Национал 2:3
1:0 Алекс Йорданов (3')
2:0 Валентин Йолов (17')
2:1 Александър Станчев (37')
2:2 Стефан Йорданов (60')
2:3 Александър Станчев (80'+3')

Ботев (Пд) - Левски 0:1
0:1 Антоан Петров (31')

Втора осмица:

Дунав - Добруджа 1:1
1:0 Владимир Христов (12')
1:1 Боян Митев (79')

Шипка Старс - Славия 1:0
1:0 Кристиан Кисов

Академик (Пд) - Етър 0:3
0:1 Пресиян Николаев (14')
0:2 Ивайло Бобев (48')
0:3 Ивайло Бобев (55')

Локомотив (Пд) - Черно море 3:2
1:0 Иван Милушевски (15')
2:0 Алекс Цинигаров (40')
3:0 Алекс Цинигаров (45')
3:1 Максим Стоянов (51')
3:2 Светлозар Славов (65')

Локо (Пловдив): Първата среща ще се помни цял живот, но нашата работа още не е приключила

