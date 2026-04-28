Ето кога и къде ще се проведе финалът за Купата на АФЛ

Станаха ясни двата отбора, които ще спорят за трофея в турнира за Купата на Аматьорската футболна лига (АФЛ) през сезон 2025/2026. На полуфиналите Марица (Милево) се наложи убедително над Септември (Тервел) с 5:2 в двубой, игран в Габрово на стадион „Христо Ботев“.

Ботев (Ихтиман) победи Бдин и е на финал за купата на АФЛ

В другия полуфинал Ботев (Ихтиман) победи Бдин (Видин) с 2:1 на стадион „Огоста“ в Монтана и си осигури място в решителния мач.

Финалът за Купа АФЛ ще се състои на 13 май 2026 г. (сряда) от 18:00 часа на стадион „Георги Бенковски“ в Пазарджик.

Така Ботев (Ихтиман) и Марица (Милева) ще излязат в директен спор за трофея в турнира, който традиционно дава сцена за изява на най-добрите аматьорски тимове в страната.