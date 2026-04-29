Тъжна вест! Почина легендарният Янко Динков

Тъжна вест! Почина легендарният Янко Динков

Легендарният треньор по футбол Янко Динков е починал тази вечер на 89-годишна възраст, съобщи официалната страница на Марек (Дупница). Динков е човекът, който е донесъл най-големите успехи на футбола в Дупница, но също така има сериозни постижения и на други места.

Янко Динков е бил национален селекционер на България през 1979-а година, а в периода 1981-1983 година води олимпийския тим на страната. Също така е бил начело на Славия, Добруджа, два пъти Миньор (Перник), както и Пирин (Благоевград). Работил е успешно и в Кипър и Кот д’Ивоар. Треньорската му кариера продължава 39 години, като в 31 от тях е старши треньор в мъжкия футбол.

Той е роден на 16-и март 1937-а година, като футболист играе като атакуващ халф и нападател в Марек и в Академик (София). Завършва ВИФ „Георги Димитров“ (НСА) със специалност футбол. Открива ДЮШ на Марек, а от 1963 г. е помощник треньор. Като старши треньор започва през 1973/74.

Под негово ръководство Марек постига най-големите си успехи и се превръща в един от водещите отбори в българското първенство, а заслугата му за създаването на легендарния статут на състава със Сашо Паргов, братята Иван и Венцислав Петрови, вратаря Стоян Стоянов, Александър Райнов, Емил Кючуков и другите, е огромна

Впечатляващи са постиженията през 70-те години на миналия век именно начело с Динков. Марек става носител на Националната купа след победа във финала над ЦСКА с 1:0 през 1978 г. Година по-рано се окичва с бронзовите медали в първенството.

Начело с Динков отборът на Марек записва и незабравими победи в европейските клубни турнири. Отстранени са унгарците от Ференцварош. Победен е германския гранд Байерн Мюнхен с 2:0, макар с общ резултат 3:4 да отпадат. Също така е постигната престижна победа над шотландския Абърдийн, предвождан от Алекс Фъргюсън. Марек играе достойно и с Ференцварош (Унгария).

