Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  Резултати и голмайстори след 24-ия кръг на Елитната група до 16 години

Резултати и голмайстори след 24-ия кръг на Елитната група до 16 години

  • 28 апр 2026 | 17:51
  • 169
  • 0

Първа осмица:

Академик (Пд) - Левски 2:1
1:0 Тихомир Язов (8')
1:1 Мартин Грозданов (40')
2:1 Кристиян Митрушев (83')

ЦСКА - Лудогорец 0:3
0:1 Виктор Шехов (10')
0:2 Денислав Димитров (33')
0:3 Калоян Стамов (65') 

Септември - Локомотив (Пд) 1:2
1:0 Георги Цепов (32')
1:1 Мустафа Алиев (82')
1:2 Дмитрий Хорозов (90'+1)

Етър - Славия 0:1
0:1 Ангел Мишев (44')

Втора осмица:

Пловдив 2015 - Пирин 1:2
0:1 Владислав Зайков (34')
1:1 Георги Костадинов (59') д
1:2 Владислав Зайков (65')

Дунав - Арда 0:1
0:1 Доанай Аптикадир (72')

Ботев (Пд) - Черно море 1:1
1:0 Галин Илми (9')
1:1 Рафи Рафиев (23')

Ботев (Враца) - Национал 0:1
0:1 Павел Янков (25')

Следвай ни:

