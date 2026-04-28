Резултати и голмайстори след 24-ия кръг на Елитната група до 16 години

Първа осмица:
Академик (Пд) - Левски 2:1
1:0 Тихомир Язов (8')
1:1 Мартин Грозданов (40')
2:1 Кристиян Митрушев (83')
ЦСКА - Лудогорец 0:3
0:1 Виктор Шехов (10')
0:2 Денислав Димитров (33')
0:3 Калоян Стамов (65')
Септември - Локомотив (Пд) 1:2
1:0 Георги Цепов (32')
1:1 Мустафа Алиев (82')
1:2 Дмитрий Хорозов (90'+1)
Етър - Славия 0:1
0:1 Ангел Мишев (44')
Втора осмица:
Пловдив 2015 - Пирин 1:2
0:1 Владислав Зайков (34')
1:1 Георги Костадинов (59') д
1:2 Владислав Зайков (65')
Дунав - Арда 0:1
0:1 Доанай Аптикадир (72')
Ботев (Пд) - Черно море 1:1
1:0 Галин Илми (9')
1:1 Рафи Рафиев (23')
Ботев (Враца) - Национал 0:1
0:1 Павел Янков (25')