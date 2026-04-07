Млад вратар на Спартак (Варна) с шанс за изява

В изиграните до момента девет срещи от началото на пролетния полусезон отборът на Спартак Варна доигра шест от тях с човек по-малко заради червени картони. Този факт в голяма степен улесни играта на противниковите отбори.

В последните два мача подобни санкции получиха двамата вратари Педро Рибейро и Максим Ковальов. Червеният картон на Ковальов в двубоя срещу Ботев Пловдив даде шанс за изява на младия 20-годишен вратар Валентин Димитров, който записа своя професионален дебют в efbet Лига. Въпреки неприятната загуба, младокът показа завидно самочувствие и с няколко отлични спасявания не позволи резултатът да стане по-изразителен.

Наказанието на бразилския вратар Педро Рибейро изтече, но добрите изяви на Димитров са сериозен аргумент треньорският щаб на „соколите“ да му се довери в един от ключовите мачове в битката за спасение – този срещу Добруджа.

Междувременно стана ясно, че защитникът Димо Кръстев има проблеми с шийни прешлени след срещата с Ботев Пловдив, но се очаква да преодолее болките и да бъде на линия за двубоя с Добруджа в петък.

На разположение ще бъдат и четиримата преотстъпени играчи от Ботев Пловдив – Таилсон Гонсалвеш, Джон Емануел, Талес Жозе да Силва и Мартин Георгиев, които не взеха участие в предния кръг заради договорка между клубовете да не играят срещу „канарчетата“.

Двубоят срещу Добруджа е от изключително значение, а всяка спечелена точка до края на сезона е с цената на злато.

Феновете от „Трибуна Сокол“ призоваха всички привърженици на отбора да присъстват на последната тренировка преди мача с Добруджа и да подкрепят любимците си. Тя ще се проведе в четвъртък от 12:30 часа на игрище „Локомотив“.

/Пламен Трендафилов/