Спартак (Варна) няма да може да използва четирима срещу Ботев

Паузата в първенството бе добре дошла за варненските „соколи“, които се подготвят за трудното гостуване на Ботев Пловдив.

Според договорката между клубовете, в срещата няма да вземат участие преотстъпените от Ботев Пловдив Таилсон Гонсалвеш, Телеш Жозе да Силва, Джон Емануел и Мартин Георгиев. Вратарят Педро Рибейро също пропуска двубоя заради наказание. Така в групата на „спартаковци“ за срещата срещу пловдивчани ще попадне младият вратар Валентин Димитров.

Отсъствието на десния бранител Мартин Георгиев е дилема, пред която се изправя треньорският щаб. Деян Лозев все още не е на 100% възстановен след неприятния инцидент в областта на лицето по-рано през зимната пауза. При това положение твърде вероятно е Емил Янчев да заиграе отдясно.

Добрата новина е, че конструктивният халф Дамян Йорданов е преодолял мускулната контузия и участва активно в тренировките.

За срещата срещу Ботев в Пловдив варненци ще бъдат подкрепени от верните си фенове. „Соколите“ очакват мощна подкрепа от трибуните. По инициатива на „Трибунъ Сокол“ бе организирана екскурзия с автобус до Пловдив. Доста привърженици ще пътуват в събота и с лични превозни средства, за да подкрепят отбора в поредния двубой от битката за спасение.

