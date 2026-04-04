Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Спартак (Варна)
  • 4 апр 2026 | 19:15
  • 1242
  • 1
Гьоко Хаджиевски: Няма позитиви, това е най-лошото, което можем да видим

Наставникът на Спартак (Варна) Гьоко Хаджиевски обеща след второто поредно поражение с 0:5, този път от Ботев в Пловдив, че за следващия двубой срещу Добруджа "соколите" ще имат ново лице.

“Няма позитиви. Това е най-лошото, което можем да видим. Излязохме с половин състав - нямаше ни 5-6 футболисти. Тези от Ботев нямат право да играят. След червения картон и травмата на Димо Кръстев… направихме каквото можем. Съжалявам, че такава е ситуацията. Практически и теоретично имаме възможност да променим лицето. С Добруджа ще е по-различно. В следващите девет мача Спартак ще излезе с ново лице.

Трудно е с 10 човека срещу добри отбори. Днес нямаме половин отбор. Какво да направим? Не можехме да извадим добър състав за днес. След червения картон нямахме сили да се противопоставим на Ботев. В следващия мач Спартак ще има много по-голям избор на играчи и съм сигурен, че ще имаме ново лице", обеща треньорът на Спартак.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

АЕК и Георгиев с огромна крачка към титлата след победа срещу шампиона

  • 5 апр 2026 | 23:44
  • 5215
  • 1
Гневен Найденов след загубата: Пепи Витанов поведе хорото на безхаберието?!

  • 5 апр 2026 | 23:10
  • 15579
  • 11
Хьогмо: Солиден мач за нас

  • 5 апр 2026 | 21:54
  • 1458
  • 1
Александров: Дузпата реши мача

  • 5 апр 2026 | 21:49
  • 1983
  • 3
Чочев: През втората част тотално контролирахме мача

  • 5 апр 2026 | 21:36
  • 1178
  • 0
Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

  • 5 апр 2026 | 21:25
  • 59351
  • 215
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

  • 5 апр 2026 | 21:25
  • 59351
  • 215
Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

  • 5 апр 2026 | 19:08
  • 213651
  • 872
Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

  • 6 апр 2026 | 07:17
  • 1566
  • 1
ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

  • 5 апр 2026 | 21:31
  • 40486
  • 23
Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

  • 6 апр 2026 | 06:19
  • 2775
  • 0
Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

  • 5 апр 2026 | 23:39
  • 18252
  • 4