Гьоко Хаджиевски: Няма позитиви, това е най-лошото, което можем да видим

Наставникът на Спартак (Варна) Гьоко Хаджиевски обеща след второто поредно поражение с 0:5, този път от Ботев в Пловдив, че за следващия двубой срещу Добруджа "соколите" ще имат ново лице.

“Няма позитиви. Това е най-лошото, което можем да видим. Излязохме с половин състав - нямаше ни 5-6 футболисти. Тези от Ботев нямат право да играят. След червения картон и травмата на Димо Кръстев… направихме каквото можем. Съжалявам, че такава е ситуацията. Практически и теоретично имаме възможност да променим лицето. С Добруджа ще е по-различно. В следващите девет мача Спартак ще излезе с ново лице.

Трудно е с 10 човека срещу добри отбори. Днес нямаме половин отбор. Какво да направим? Не можехме да извадим добър състав за днес. След червения картон нямахме сили да се противопоставим на Ботев. В следващия мач Спартак ще има много по-голям избор на играчи и съм сигурен, че ще имаме ново лице", обеща треньорът на Спартак.