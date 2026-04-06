Иван Панков и Красава дишат все по-спокойно

Младежкият национал на България Иван Панков игра цял мач за Красава, а тимът му победи с 2:0 като гост Акритас (Хлорака) и направи нова голяма крачка към оцеляването си в елита на кипърския футбол.

Големият герой за Красава беше Алгасим Ба. Нападателят от Гвинея откри резултата в 30-ата минута, а в 40-ата отново той беше точен и удвои аванса на гостите.

Снимка: 24sports.com.cy

С успеха Красава събра 34 точки и се изкачи на трето място в групата на отборите, които се борят да не изпаднат. Акритас е на предпоследното място с 26 точки.

Начело в Кипър е Омония (Никозия) с 65 точки, пред АЕК Ларнака с 57 и Аполон (Лимасол) с 55.