Младежки национал наказа участник на пет световни първенства

  • 10 фев 2026 | 04:01
Младежкият национал на България Иван Панков откри головата си сметка за сезона вкипърското първенство. Халфът отбеляза едно от попаденията за изненадващата победа на Красава над АЕЛ Лимасол с 3:0.

Панков беше точен с глава в 40-ата минута. Той засече центриране от левия фланг и не остави никакви шансове на вратаря на АЕЛ Гийермо Очоа. 40-годишният мексиканец е истинска легенда в родината си, като е участвал на финалите на пет световни първенства.

Другите голове за Красава вкараха Исаам Шебеке в 37-ата минута и Алгасим Ба в 57-ата. В последния четвърт час в игра за домакинитесе появи бившият футболист на Реал Мадрид, Виляреал и Валенсия Денис Черишев.

Победата изкачи тима на Иван Панков на 12-то място в класирането с 20 точки, колкото има и Етникос (Ахна), а на дъното с едва 1 точка е Еносис (Паралимни).

