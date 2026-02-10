Младежки национал наказа участник на пет световни първенства

Младежкият национал на България Иван Панков откри головата си сметка за сезона вкипърското първенство. Халфът отбеляза едно от попаденията за изненадващата победа на Красава над АЕЛ Лимасол с 3:0.
Панков беше точен с глава в 40-ата минута. Той засече центриране от левия фланг и не остави никакви шансове на вратаря на АЕЛ Гийермо Очоа. 40-годишният мексиканец е истинска легенда в родината си, като е участвал на финалите на пет световни първенства.
Другите голове за Красава вкараха Исаам Шебеке в 37-ата минута и Алгасим Ба в 57-ата. В последния четвърт час в игра за домакинитесе появи бившият футболист на Реал Мадрид, Виляреал и Валенсия Денис Черишев.
Победата изкачи тима на Иван Панков на 12-то място в класирането с 20 точки, колкото има и Етникос (Ахна), а на дъното с едва 1 точка е Еносис (Паралимни).