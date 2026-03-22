  • 22 март 2026 | 03:12
Панков титуляр при драматична победа на Красава

Красава продължава силното си представяне в кипърското първенство в последните седмици. Отборът на младежкия национал Иван Панков надви с 1:0 Олимпиакос (Никозия) и стартира с успех плейофите в групата на отборите, които ще се борят да не изпаднат.

Панков започна като титуляр и получи жълт картон в 40-ата минута, а в 62-рата беше заменен от Дмитрий Мелниченко.

Двубоят в Ларнака предложи доста положения и преди двете врати, но късметът се усмихна на домакините, които стигнаха до успеха с попадение на Жулио Сезар в 94-тата минута.

В класирането Красава е на 4-то място във втората осмица с 31 точки. Лидер е Анортозис с 35.

