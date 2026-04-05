Хьогмо: Солиден мач за нас

Хьогмо: Солиден мач за нас

Наставникът на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо бе доволен от победата на тима му с 3:0 над ЦСКА 1948. Специалистът е на мнение, че двубоят е бил добър за тима му и успехът е заслужен.

“Солиден двубой за нас. През първата част не използвахме топката достатъчно, не завършвахме добре атаките, правихме го рано. Съобщението ми бе да атакуваме по-дълго, те да тичат повече, защото така ще се отворят. Хареса ми начина, по който бековете се включваха в атаките. Йоел направи дузпа и асистенция, Антон направи асистенция. Това ни харесва, искам да развиваме атаките през бековете. Красив гол на Чочев, на Станич също”, започна Хьогмо.

“ЦСКА 1948 е много добър с топката, печелят мачове. Те са солидни. Имат футболисти с умения. Трябва да бъдем търпеливи в пресата и да използваме правилния момент. Бяхме малко стресирани, много искахме топката. Трябваше да държим повече топката и да бъдем спокойни. Трябва да бъдем спокойни. Запазихме дисциплината и продължихме да се развиваме в начина, по който искаме с топката, създадохме положения“, каза още треньорът на Лудогорец”.

“Трябва да продължим, да тренираме добре. Тренировките са предизвикателства за всички играчи. Това е основния фокус. Сега идва Черно море. Трябва да тренираме добре в този период. Да инвестираме много във футболната част, но трябва да бъдем концентрирани по-добре като отбор и индивидуалности“, завърши наставникът.

