Обявиха една от контролите на България - ето срещу кого и къде ще играем през юни

Мъжкият национален отбор на България ще срещне Молдова в приятелски мач, който ще се състои на 5 юни в Кишинев, обявиха официално от БФС. Двубоят ще се проведе на стадион “Зимбру” в молдовската столица и е с начален час 20:00.

България се придвижи с едно място в ранглистата на ФИФА

Това ще бъде една от двете юнски контроли, които селекцията на Александър Димитров ще изиграе преди есенния старт на турнира Лига на нациите.

Надпреварата започва през септември, като “трикольорите” откриват участието си с домакинство на Люксембург на 26 септември.