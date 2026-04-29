Септември (Тервел) с категоричен успех в Търговище

Септември (Тервел) спечели гостуването си на СФК Светкавица 2014 (Търговище) с 3:0. Срещата е от 18-ия кръг на Североизточната Трета лига. Селекцията на Георги Иванов-Геша пропусна да вкара още. Тя владееше инициативата през цялото време. Домакините обаче им помогнаха. Направи го Серкан Тодоров, който в стремежа си да избие топката я насочи във вратата на своя тим в 35-ата минута. Другите две попадения паднаха в края на двубоя. Първо реализира Танер Юсню в 83-ата минута. След 180 секунди се разписа и Стилян Спасов.