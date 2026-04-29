Несебър с минимална победа в Куклен, герой е вратарят на домакините

Едноименният тим на Несебър спечели с 1:0 в Куклен срещу местния Атлетик и затвърди лидерската си позиция. Срещата е от 32-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Единственото попадение падна в 37-ата минута, когато Димитър Балинов стреля, стражът на домакините Денис Паскулов изби топката, но връхлитащият Иван Колев я насочи в мрежата му. Гостите доминираха, създадоха доста положения за гол. Някои пропиляха, а с другите се справи Паскулов. Той стана герой на двубоя с двете спасени дузпи. В 50-ата минута отрази удара от бялата точка на Колев. Десетина по-късно хвана кълбото след изпълнението на Никола Гелин. Атлетик имаше няколко голови възможности в мача.