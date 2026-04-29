Без победител в Съединение

1:1 приключиха в Съединение, местния Гигант и Марица (Пловдив). Срещата е от 32-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Въпреки множеството кадрови проблеми, домакините се представиха по-добре от съперника си. Аурел Мусай им даде преднина с гол от дузпа в 5-ата минута. В 39-ата пък капитана на пловдивчани Веселин Марчев изпревари вратаря на съперника и с глава отклони топката към мрежата – 1:1. В 59-ата минута Венцислав Белчев вкара топката във вратата на Марица, но съдията не зачете попадението, отсъждайки игра с ръка на автора на гола. В друга ситуация, Белчев пропусна шанс да реализира. При една от атаките на Гигант, техен футболист беше спрян с нарушение от бранителя на съперника Михаил Митев. Домакините поискаха червен картон за провинилия се, но съдията не го даде. „Жълто-сините“ също опитваха да достигнат до второ попадение.