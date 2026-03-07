Наполи се справи с Торино, Де Бройне се завърна

Наполи победи Торино с 2:1 на старта на кръга в Серия А. Отборът на Антонио Конте имаше предимство в голяма част от двубоя и стигна до трите точки. Алисон Сантош изведе домакините напред в седмата минута, а Елиф Елмас се разписа в 68-ата минута. Резервата Чезаре Казадей отбеляза почетно попадение за Торо малко преди края на редовноот време.

MATCH REPORT - #NapoliTorino 2-1, pagelle e tabellino: Alisson Santos semina il panico, Elmas corre e segna, Casadei prova a riaprirla, Simeone e Zapata annullati 🔵✅



[✍️ @cla_damato] https://t.co/3ArD0QNSal — GOAL Italia (@GoalItalia) March 6, 2026

Неаполитанците започнаха силно и поведоха още в седмата минута. Алисон Сантош откри резултата с прецизен удар от границата на наказателното поле. Малко преди това той отново развинти защитата и пусна към Оливера, но блестяща намеса на вратаря Палеари предотврати попадението. Домакините контролираха събитията на терена, но Торино имаше своите моменти. Ваня Милинкович-Савич имаше две решителни намеси.

Kevin De Bruyne mag zich opnieuw voetballer noemen. Tegen Torino mocht KDB een dikke 10 minuten voor het einde invallen. Napoli won de wedstrijd uiteindelijk met 2-1. #Voetbal #KDBhttps://t.co/qa6XKoraJO pic.twitter.com/fTegcvpdb7 — sporza (@sporza) March 6, 2026

На почивката в игра влезе Замбо Ангиса, който се завърна след контузия. Наполи удвои аванса си в 68-ата минута, когато центриране на Спинацола бе свалено от Политано към Елмас, който се разписа. В 79-ата минута за първи път от октомври на терена се появи Кевин Де Бройне, който бе посрещнат с бурни аплодисменти от трибуните. Малко преди края Торино стигна до почетен гол, дело на резервата Чезаре Казадей.

