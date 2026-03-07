Наполи се справи с Торино, Де Бройне се завърна

Наполи победи Торино с 2:1 на старта на кръга в Серия А. Отборът на Антонио Конте имаше предимство в голяма част от двубоя и стигна до трите точки. Алисон Сантош изведе домакините напред в седмата минута, а Елиф Елмас се разписа в 68-ата минута. Резервата Чезаре Казадей отбеляза почетно попадение за Торо малко преди края на редовноот време.
Неаполитанците започнаха силно и поведоха още в седмата минута. Алисон Сантош откри резултата с прецизен удар от границата на наказателното поле. Малко преди това той отново развинти защитата и пусна към Оливера, но блестяща намеса на вратаря Палеари предотврати попадението. Домакините контролираха събитията на терена, но Торино имаше своите моменти. Ваня Милинкович-Савич имаше две решителни намеси.
На почивката в игра влезе Замбо Ангиса, който се завърна след контузия. Наполи удвои аванса си в 68-ата минута, когато центриране на Спинацола бе свалено от Политано към Елмас, който се разписа. В 79-ата минута за първи път от октомври на терена се появи Кевин Де Бройне, който бе посрещнат с бурни аплодисменти от трибуните. Малко преди края Торино стигна до почетен гол, дело на резервата Чезаре Казадей.
Снимки: Imago